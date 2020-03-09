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Haftanın Nabzı bu akşam 20:00'da
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HAFTANIN NABZI BU AKŞAM 20:00'DA

Haftanın Nabzı'nda Beşiktaş - Ankaragücü, Gençlerbirliği - Antalyaspor, Osmanlıspor ve Keçiörengücü'nün son durumları değerlendiriliyor. Haftanın Nabzı saat 20:00'da Klasspor Tv'de...

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Haftanın Nabzı'nda bu hafta; Ligde kalma mücadelesinde bir türlü rahat nefes alamayan Ankaragücü, Beşiktaş deplasmanından da puan alamadı. Karşılaşma öncesi ve sonrası yaşananlar, ligin durumu ve maçın analizleri. Canlı canlı Gençlerbirliği - Antalyaspor maçı. Takım kadroları, maçtan anlık değerlendirmeler. TFF 1'nci Ligde mücadele eden Osmanlıspor ve Keçiörengücü'nün durumları Sema Demet'in hazırlayıp sunduğu, Klasspor Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas ve duayen teknik direktör Müjdat Yalman'ın yorumları ile katıldığı Haftanın Nabzı her pazartesi olduğu gibi bugün de saat 20:00'da Klasspor TV ekranlarında...

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