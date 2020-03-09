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Ankara yeni tesisine kavuşuyor
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ANKARA YENİ TESİSİNE KAVUŞUYOR

Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu, 2019 – 2020 Amatör Futbol Sezonu U15, U19 ve 1. Amatör Lig’de play – off’a kalan takımların plaket töreninde tesis müjdesi verdi.

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AASKF Başkanı Murat Kandazoğlu, Ankara'nın yeni tesisine kavuşulması bakımından açıklamalarda bulundu. Kandazoğlu, "19 Mayıs yıkıldı ve orada olan kulüplerimiz ve dışardan gelen kulüplerimiz ortada kaldı. Özellikle kış mevsiminin geldiği düşünüldüğünde orası barınma anlamında ihtiyaçları karşılıyordu. Anıttepe ve Tandoğan'da tesisler var ama yetersiz seviyede olduğundan yine kulüplerimiz 19 Mayıs'ı kullanmaya devam ettiler. Tesisin yapılması gerektiğini Spor bakanımıza ve daire başkanlarına ilettik. Rafa kaldırılmış hissettik, ama Spor bakanlığında daire başkanımıza ilettik, çiftlik projemiz var. 6 tane sahanın yapılması konusunda projemizi oluşturduk. Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nin tesisinin olduğu yerde düz bir arazi var. Orada sit alanı olduğundan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı'ndan izin alınması gerekiyor. Kurulları geçtikten sonra, bu tesisin Ankara'ya kazandırılması bakımından elimizden geleni yapacağız" dedi. 

HABER: MERT DOKUZOĞLU 

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