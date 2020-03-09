﻿
Ankaragücü'nde Çaykur Rizespor hazırlıkları devam ediyor
﻿
Site İçi Arama
﻿

ANKARAGÜCÜ'NDE ÇAYKUR RİZESPOR HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Ankaragücü'nde Çaykur Rizespor hazırlıkları devam ediyor

Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Ankaragücü'nde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

552 Okunma

Başkent ekibi,13 Mart Cuma günü Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

İdman sonunda Orgill'e sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirildi.

Antrenmanı kulüp başkanı Fatih Mert ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Öte yandan Cuma günü oynanacak karşılaşmanın biletleri bugün satışa çıktı.
Haftanın Nabzı bu akşam 20:00'da
Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının biletleri satışa çıktı
Başkent ekiplerinden 8 Mart Kadınlar Günü mesajları
2
Ankaragücü'nden art arda 3. mağlubiyet
Beşiktaş karşılaşmasının kilit oyuncusu
Orgill ve Sergen Yalçın arasında gerilim
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿