CBL Ankara’da 15. Haftanın Ardından

Normal sezon gruplarında oynanan 9. haftayı STM, Tusaş, Aselsan, Roketsan, TCMB, Man ve Limak Holding takımları galibiyetle kapattı.

Seri A’da Roketsan oynadığı 7 maçtan 6’sını kazanarak normal sezon mücadelesini tamamladı. Maç fazlası ile lider durumda bulunan Roketsa’nın ardından 5 galibiyeti bulanan Aselsan ikinci, maç fazlası ile normal sezonu 3 galibiyetle tamamlayan Türk Telekom ise üçüncü sırada yer aldı.

Seri B-1’de Hacettepe Üni. Tıp Fakültesi 6 maçtan 4 galibiyet çıkartarak grubunu tamamlarken son haftaya averajla ilk sırada girdi. Aynı puana sahip Man ikinci olurken grubunu 3 galibiyetle tamamlayan Bilkent Holding de maç fazlası ile üçüncü sırada yer aldı. Seri B-2’de ise TCDD normal sezonu 5 galibiyet ile noktalarken maç fazlası ile son haftaya lider girdi. 4 galibiyeti bulunan TC. SSB ikinci sırada yer alırken 3 galibiyeti olan Vakıfbank averajla üçüncü sıranın sahibi oldu.



TED Üniversitesi Prof. Dr. Rüştü Yüce Spor Salonu’nda oynanan 15. hafta maçları sonunda Türk Telekom takımını 87-73 mağlup eden Tusaş “Haftanın Takımı” oldu. Tusaş takımının Antrenörü Tolga Güçlü “Haftanın Antrenörü” seçilirken yine aynı takımda yer alan Kutay Kayaalp ise yaklaşık 22 dakika sahada kaldığı maçta 26 sayı ile takımının en skorer ismi olurken yüzde 62 üçlük, yüzde 80 ikilik, yüzde 69 da serbest atış yüzdeleri tutturarak 24 verimlilik puanına imza attı ve “Haftanın Oyuncusu” oldu.



Haftanın beşinde ise şu isimler yer aldı;

Can Doğruyol (STM)

Kemal Kar (Roketsan)

Canberk Pay (Aselsan)

Umut Tüysüzoğlu (TCMB)

Can Gök (Man)

Haftanın En Farklı Kazanan Takımı: Aselsan (48-88)

Haftanın En Fazla Ribaund Alan Takımı: Man (73)

Haftanın En Çok Asist Yapan Takımı: Aselsan (29)

Haftanın En Çok Top Çalan Takımı: Roketsan (18)

Haftanın En Fazla Hızlı Hücumdan Sayı Üreten Takım: Roketsan-Aselsan (25)

En Fazla Blok Yapan Takım: Aselsan (7)



15.Hafta Maç Sonuçları

























HABER: MERT DOKUZOĞLU