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Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının biletleri satışa çıktı
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ANKARAGÜCÜ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇININ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI

Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının biletleri satışa çıktı

Ankaragücü'nün 13 Mart Cuma günü Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

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Ankaragücü, Cuma günü sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Başkent ekibi tarafından yapılan açıklamada "13 Mart Cuma günü saat 20.00'de oynayacağımız Çaykur Rizespor A.Ş. maçının biletleri satışa çıktı." ifadelerine yer verildi.

Bilet fiyatları şu şekilde:

GÜNEY TRİBÜN KALE ARKASI (GECEKONDU): 10 TL

KUZEY TRİBÜN KALE ARKASI (BEKAR EVİ ÇOCUKLARI): 10 TL

DOĞU TRİBÜN (MARATON): 15 TL

BATI TRİBÜN (SAĞ KAPALI – SOL KAPALI): 15 TL

MİSAFİR TRİBÜN: 13 TL

VIP: 150 TL
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