İrem Yaman: Sonuna kadar mücadele edeceğim

Dünya ve Avrupa şampiyonu İrem Yaman, 2020 Tokyo Olimpiyatları ile ilgili yaşananlar hakkında basın mensuplarına açıklamalar yaptı. Milli tekvandocu kendisine haksızlık yapıldığını belirterek "Bütün dünyada bilinmesine rağmen bana reva görülen bu durumun haksızlık olduğunu düşünmekteyim. Yıllar boyunca olimpiyatlar için hazırlanan ülkemize madalya almak ve Türk milletini onurlandırmak için yaptığımız bu uzun süreli çalışmalarımızın ve mücadelemizin böyle birkaç kişinin keyfiyetine bırakılmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Bana yapılan bu adaletsiz yaklaşım spor yöneticilerini, antrenörleri, sporcuları, kulüpleri ve yetkilileri töhmet altında bırakacaktır. Burada söz sahibi olan herkesin adaletin yanında yer alacağına inancım tamdır." şeklinde konuştu.

Elde ettiği başarıların altını çizen İrem, "Olimpiyatlara katılmak için puan veren son 4 yılın (2016-2019) uluslararası turnuvalarında toplamış olduğum puanlarımla Dünya Tekvando Federasyonu ranking sıralamasında ilk 3 sıraya girerek ülkem adına olimpiyatlara katılmaya hak elde ettim. Bu 4 yıllık süre içerisinde 2 kere Grand Prix şampiyonluğu, 2 kere Üniversiade Oyunları şampiyonluğu, 3 kere Avrupa şampiyonluğu, ayrıca ilk Grand Slam şampiyonluğunu, 2 kere dünya şampiyonu ilk kadın sporcu unvanını kazandım. Olimpiyatlarda altın madalyaya en yakın aday olarak kendimi ispatlamış bulunmaktayım. Hatta bu süreçteki şampiyonalarda en güçlü rakibim olan iki olimpiyat şampiyonu Jade Jones'u iki defa sayı farkı ile yendim ve Dünya Tekvando Federasyonu tarafından dünyanın en iyi sporcusu seçildim" açıklamasında bulundu.

24 yaşındaki sporcu, sporda her zaman kazanmanın olmadığını vurgulayarak, "Şampiyonanın hemen akabinde 06-07 Aralık 2019 tarihlerinde Moskova'da yapılan Grand Prix final müsabakasında Hatice Kübra İlgün, beni yenerek ikinci olması neden gösterilerek adeta yenilmem fırsat bilinmiş ve diğer sporcunun olimpiyatlara gitmesinin önü açılmıştır. Takdir edersiniz ki bizler gibi derece elde etmiş sporcuların da zaman zaman yenildiği maçlar olabilir. Örneğin; iki olimpiyat şampiyonu Jade Jones'un şahsıma yenildiği gibi, Avrupa-dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp'in 10-16 Şubat 2020 tarihlerinde yapılan Avrupa Şampiyonası'nda Ukraynalı sporcuya yenildiği gibi, yine Avrupa -Dünya şampiyonu Taha Akgül'ün sakatlığı sebebiyle 10-16 Şubat 2020 tarihlerinde aynı Avrupa Şampiyonası'na katılamadığı gibi, şimdi hem Türkiye Güreş Federasyonu hem de İngiltere Tekvando Federasyonu bu sporcularını olimpiyatlara götürmekten vaz mı geçmişlerdir? Her şampiyon sporcunun olduğu gibi benim de yenildiğim maçların olması spor hayatımızın akışı içerinde gayet normaldir." dedi.