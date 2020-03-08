Gençlerbirliği, Antalyaspor maçına hazır

Yarın Eryaman Stadı’nda Fraport-TAV Antalyaspor’u konuk edecek olan Başkent ekibi akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını sona erdirdi.

Isınma hareketleri ve dar alanda top kapma oyunu ile başlayan antrenman son bölümde yapılan taktik çalışma ile tamamlandı.

Nadir takımdan ayrı düz koşu yaparken, sakatlıkları devam eden Stancu, Polomat, Sefa ve Ayite antrenmana katılmadı. Candeias da cezası sebebiyle yarın oynanacak karşılaşmada yer almayacak.