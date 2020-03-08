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Gençlerbirliği, Antalyaspor maçına hazır
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GENÇLERBİRLİĞİ, ANTALYASPOR MAÇINA HAZIR

Gençlerbirliği, Antalyaspor maçına hazır

Süper Lig'in kapanış maçında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Gençlerbirliği'nde hazırlıklar tamamlandı.

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Yarın Eryaman Stadı’nda Fraport-TAV Antalyaspor’u konuk edecek olan Başkent ekibi akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını sona erdirdi.

Isınma hareketleri ve dar alanda top kapma oyunu ile başlayan antrenman son bölümde yapılan taktik çalışma ile tamamlandı.

Nadir takımdan ayrı düz koşu yaparken, sakatlıkları devam eden Stancu, Polomat, Sefa ve Ayite antrenmana katılmadı. Candeias da cezası sebebiyle yarın oynanacak karşılaşmada yer almayacak.
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