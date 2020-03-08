Osmanlıspor deplasmanda kayıp

Osmanlıspor, deplasmanda Akhisarspor ile karşılaştı. Karşılaşma sonunda ev sahibi takım, 3-2 galip geldi.
Akhisarspor 42. dakikada Sokol Çikalleshi'nin golüyle 1-0 öne geçti. 53. dakikada ev sahibi ekipten Ergin Keleş skoru 2-0 yaptı. Osmanlıspor 73. dakikada Jovan Blagojevic ile penaltıdan golü buldu. Akhisarspor'dan Erhan Çelenk, 74. dakikada takımını 3-1 öne geçirdi. Dakika 88'de Başkent ekibi Batuhan Yılmaz'ın golüyle skoru 3-2 yaptı. Karşılaşma bu skorla sona erdi.
Ligde Osmanlıspor, 22 puanla 15. sırada yer alırken, Akhisarspor ise 41 puanla 5. sırada bulunuyor.
Osmanlıspor, 12 Mart Perşembe günü sahasında Eskişehirspor'u konuk edecek.
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