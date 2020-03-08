Ankara Demirspor berabere kaldı

Ankara Demirspor deplasmanda Kastamonuspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.
Başkent ekibi, Serdar Eylik'in 5. dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçerken, ev sahibi takım 29. dakikada Doğanay Kılıç'ın attığı golle skoru 1-1 yaptı.
Ligde Ankara Demirspor, lider Bandırmaspor'un 3 puan gerisinde 2. sırada yer alırken, Kastamonuspor ise 50 puanla 3. sırada bulunuyor.
Başkent takımı, 14 Mart Cumartesi günü sahasında Bayburt GÖİ ile karşılaşacak.
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