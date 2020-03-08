Çankaya FK sahasında mağlup

Ligin 27. hafta karşılaşmasında Çankaya FK, Kızılcabölükspor'a 2-1 yenildi. Ev sahibi takımın golünü 70. dakikda Fatih Üge atti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Emre İşçiler ve 90+3'de Tayfun Vurgun kaydetti.
Başkent takımı, 34 puanla 11. sırada yer alırken, Kızılcabölükspor ise 30 puanla 13. sırada bulunuyor.
Çankaya FK, 15 Mart Pazar günü deplasmanda Hopaspor ile karşılaşacak.
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