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Çankaya FK sahasında mağlup
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ÇANKAYA FK SAHASINDA MAĞLUP

Çankaya FK sahasında mağlup

TFF 3. Lig'in 27. haftasında Çankaya FK, sahasında Kızılcabölükspor'a 2-1 mağlup oldu.

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Ligin 27. hafta karşılaşmasında Çankaya FK, Kızılcabölükspor'a 2-1 yenildi. Ev sahibi takımın golünü 70. dakikda Fatih Üge atti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Emre İşçiler ve 90+3'de Tayfun Vurgun kaydetti.

Başkent takımı, 34 puanla 11. sırada yer alırken, Kızılcabölükspor ise 30 puanla 13. sırada bulunuyor.

Çankaya FK, 15 Mart Pazar günü deplasmanda Hopaspor ile karşılaşacak.

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