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Antalyaspor maçı öncesi sakatlıklar can sıkıyor
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ANTALYASPOR MAÇI ÖNCESİ SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR

Antalyaspor maçı öncesi sakatlıklar can sıkıyor

Gençlerbirliği, ligin 25. hafta karşılaşmasında yarın Antalyaspor'u konuk edecek.

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Yarın oynanacak olan karşılaşma öncesinde takımda bulunan eksiklikler oldukça can sıkıyor.

Başkent ekibinde Stancu, Polomat, Sefa ve Ayite’nin yanı sıra Erdem’in de bu karşılaşmada yer alması oldukça zor gözüküyor. Nadir Çiftçi ise takımdan ayrı düz koşu gerçekleştirirken, sarı kart cezası bulunan Candeias’da maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun nasıl bir ilk 11'le çıkacağı merak edilmeye başladı.

Konuk takımda ise 4 futbolcu bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Nazım Sangare, Yekta Kurtuluş ve Bahadır sakatlığı sebebiyle Celustka ise sarı kart cezasından dolayı görev alamayacak.
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