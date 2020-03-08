Yenimahalle Belediyesi’nin Sihirli Istakası nağmalup şampiyon

10 yıldır art arda Türkiye Şampiyonu olan Eylül Kibaroğlu, 8-18 Mayıs tarihleri arasında Finlandiya’da gerçekleştirilecek olan Avrupa Şampiyonası’nda Milli Takım’da yerini alarak ülkemiz adına mücadele edecek.

TÜM GÖZLER AVRUPA'DA

Küçük yaştan itibaren bilardoda çeşitli başarılar elde eden Kibaroğlu, Antalya’da 40 kadın sporcu arasından yenilgisiz olarak finale çıkma başarısı gösterdi. Finalde rakibini farklı yenen Yenimahalle’nin Sihirli Istakası, “12 yaşımdan beri azimle ve disiplinli çalışarak bu günlere geldim. Bilardoyu çok seviyorum. Yenimahalle’yi uluslararası turnuvalarda temsil etmekten dolayı gurur duyuyorum. Mayıs ayında Finlandiya’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda, 24 ülkeden 64 sporcuyla mücadele edeceğim. Şampiyonadan başarıyla döneceğime inancım tam. Başkanımız Fethi Yaşar’a vermiş olduğu destek için teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

"GENÇLERİMİZ İÇİN NE GEREKİYORSA YAPTIK"

Yenimahalle’de gençlerin ve çocuklara her türlü desteğin verildiğini ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere hedef gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşabilmek için tüm yatırımlarımızı gençlerimize ve çocuklarımıza yapmalıyız. Göreve geldiğimiz günden beri, ilçe genelinde öncelikle eğitim olmak üzere kültür, sanat ve spor gibi alanlarda gençlerimiz için ne gerekiyorsa yaptık. Gençlere yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır. Yenimahalle’yi Türkiye’de ve dünyada temsil eden kulüp sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum” dedi.