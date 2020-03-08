Başkent ekiplerinden 8 Mart Kadınlar Günü mesajları

-Spor kulüpleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için sosyal medya üzerinden kutlama mesajı paylaştı.
Ankaragücü: "Hayatın her alanında dokunduğu her şeyi güzelleştiren tüm kadınlarımızın 8 Mart #DünyaKadınlarGünü kutlu olsun!"
Gençlerbirliği: "#8MartDünyaKadınlarGünü kutlu olsun"
Keçiörengücü: "Ülkemiz ve dünyadaki tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimizle kutlarız. #8MartDünyaKadınlarGünü"
Osmanlıspor: "Başta annelerimiz olmak üzere; ülkemiz ve dünyadaki tüm kadınların #8martdunyakadinlargunu kutlu olsun."
OGM Ormanspor: "8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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