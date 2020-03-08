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Başkent ekiplerinden 8 Mart Kadınlar Günü mesajları
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BAŞKENT EKİPLERİNDEN 8 MART KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

Başkent ekiplerinden 8 Mart Kadınlar Günü mesajları

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Başkent takımları mesaj yayımladı.

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-Spor kulüpleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için sosyal medya üzerinden kutlama mesajı paylaştı.

Ankaragücü: "Hayatın her alanında dokunduğu her şeyi güzelleştiren tüm kadınlarımızın 8 Mart #DünyaKadınlarGünü kutlu olsun!"

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Gençlerbirliği: "#8MartDünyaKadınlarGünü kutlu olsun"

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Keçiörengücü: "Ülkemiz ve dünyadaki tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimizle kutlarız.  #8MartDünyaKadınlarGünü"

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Osmanlıspor: "Başta annelerimiz olmak üzere; ülkemiz ve dünyadaki tüm kadınların #8martdunyakadinlargunu kutlu olsun."

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OGM Ormanspor: "8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."

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