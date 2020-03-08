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Spor Toto evinde galip geldi
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SPOR TOTO EVİNDE GALİP GELDİ

Spor Toto evinde galip geldi

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 16. hafta karşılaşmasında Spor Toto, İzmir Büyükşehir Belediyespor’u 33-27 yendi.

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Lig'in 16. haftasında Spor Toto sahasında  İzmir Büyükşehir Belediyespor’u konuk etti.  Karşılaşmaya etkili başlayan Başkent ekibi ilk yarıyı14-8 önde tamamladı.

Kıyasıya mücadele ile geçen ikinci yarıda İzmir Büyükşehir Belediyesi GSK, farkı 3 sayıya kadar indirsede Spor Toto SK karşılaşma sonunda salondan 33-27'lik galibiyetle ayrıldı.

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