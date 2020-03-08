Spor Toto evinde galip geldi

Lig'in 16. haftasında Spor Toto sahasında İzmir Büyükşehir Belediyespor’u konuk etti. Karşılaşmaya etkili başlayan Başkent ekibi ilk yarıyı14-8 önde tamamladı.
Kıyasıya mücadele ile geçen ikinci yarıda İzmir Büyükşehir Belediyesi GSK, farkı 3 sayıya kadar indirsede Spor Toto SK karşılaşma sonunda salondan 33-27'lik galibiyetle ayrıldı.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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