Gençlerbirliği, Antalyaspor'u konuk ediyor

Ligin 25. haftta karşılaşmasında Başkent ekibi sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Bu kritik karşılaşmada düşme hattıyla aradaki farkı arttırmak isteyen iki takımın mücadelesine sahne olacak.

Gençlerbirliği, geçtiğimiz hafta deplasmanda Galatasaray'a 3-0 mağlup olurken, Antalyaspor ise sahasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalmıştı.

Ligde Başkent ekibi, 27 puanla 11. sırada yer alırken konuk ekip ise 1 puan gerisinde 12. sırada bulunuyor.

Gençlerbirliği'nde Bogdan Stancu, Sefa Yılmaz, Floyd Ayite ve Pierre-Yves Polomat'ın sakatlıkları devam ediyor. Daniel Candeias ise cezalı durumda.

Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmda Gençlerbirliği, Antalyaspor'u 6-0 mağlup etmişti.

Gençlerbirliği'nin attığı son iki golde etkisi olan Sio'nun, Süper Lig kariyerinde iki gol attığı tek maç Antalyaspor karşılaşmasıydı.