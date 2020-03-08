Arkas Spor-Halkbank maçına hakem damgasını vurdu

Başkent ekibi, rakibine verdiği setlerde bile atakta sezon ortalamalarının üzerinde performans sergiledi. Kıyasıya mücadeleyle devam eden karşılaşmada set skorlarına yapılan basit hatalar etki etti.

Mücadelede tepkilerin odağında hakem ikilisi vardı. Arkas Spor seyircisinde tepkisini alan “Bu maçı kaldıramıyor” yorumunu yaptığı hakem ikilisi ve özellikle baş hakem Cihat Küçükboyacı, mücadelenin rengini, seyrini değiştirdiği belirtildi. Dördüncü setteki kırmızı, sarı-kırmızı kartlar tepkilerin odağı oldu.

KARŞILAŞMANIN DETAYLARI

Halkbank, mücadeleye etkili savunma ve atak yapıp, etkili servis atarak başladı. İlerleyen bölümlerde blokta da üstünlük kuran Başkent ekibi, teknik molasını 12-9 önde tamamladığı, mola kullanmadığı seti 25-18 aldı ve 1-0 önde bitirdi.

Kıyasıya mücadele ile geçen ikinci sette Halkbank oyun üstünlüğünü Arkas Spor'a verdi. Atakta hata yapınca hücumda yüzde 42 ile oynadı. Baişkent ekibi, yaptığı basit hatalarla da seti 25-23’le rakibine verdi ve skor 1-1 oldu.

Arkas Spor üçüncü sette yüzde 65, Halkbank yüzde 48’le hücum yaptı. Daha az hata ile oynayan ev sahibi takım, 25-22 ile öne geçti: 2-1.

Başkent ekibinin hızı dördüncü sette kuleden kesildi. Arkas Spor seti 25-23, kazandı ve karşılaşma sonunda 3-1 galip geldi.