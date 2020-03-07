Keçiörengücü - Boluspor maçı sonrası Teknik Direktör açıklamaları

Keçiörengücü, Aktepe'de Boluspor'a 1-0 mağlup olarak play-off yarışından uzak kaldı.

Karşılaşma sonrası Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, açıklamalarda bulundu.

"BİRKAÇ KALİTELİ AYAĞIMIZ OLSA FARKLI OLURDU"

Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, mağlubiyet sonrası basın toplantısında "Maç öncesi play-off adına kenetlendiğimiz bir maçtı. Rakip takımın konumu bizi tedirgin etmiyor değildi. Salı'dan bu yana bunu paylaştık. Şampiyon olmak istiyorsan bu maçları kazanmalısın. Beklentiyi yükselttik, idealleri olan bir ekibiz. Kamuoyuda skor bekliyor. Birkaç tane kaliteli ayağımız olsaydı, farklı olurdu. Bundan çok muzdaribiz. İleriye doğru çok oynuyoruz. Rakip takımlarda yarı alanına çekiliyor. Bunun bize olumsuz getirisi, ileriye doğru oynuyor ve topu filelerle buluşturamıyoruz. Demoralize oluyor takım ve enerji düşüyor. 2. yarıda yine 3-4 pozisyona girdik, ama olmadı yine. Çarşamba Giresunspor ve akabinde Adanaspor deplasmanı var. Üst üste iki deplasmana gideceğiz. Artık ondan sonra hesap yapacağız" açıklamalarını yaptı.

"BOLUSPOR'U KURTARACAĞIZ"

Boluspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı gelen galibiyet sonrası, "Puantaj olarak zor durumda geldik. Geerçek mücadele ortaya koymak gerekiyordu ve kazandık. 8 maç kaldı, kazandığımız için çok mutluyum ve Boluspor'u bu durumdan kurtaracağız" dedi.

HABER: MERT DOKUZOĞLU