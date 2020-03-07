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Osmanlıspor maç saatini bekliyor
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OSMANLISPOR MAÇ SAATİNİ BEKLİYOR

Osmanlıspor maç saatini bekliyor

TFF 1. Lig'de yarın deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak olan Osmanlıspor'da hazırlıklar tamamlandı.

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Osmanlıspor, yarın deplasmanda Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek.

Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde Manisaspor Futbol Kulübü’nün Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve koordinasyona yönelik oyunla başlayan antrenman 5’e 2 top kapma oyunla devam etti. Sonrasında dar alanda pas çalışmasında bulunan Başkent ekibi, sprintle antrenmanı bitirdi.

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