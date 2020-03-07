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Türk Telekom rahat kazandı
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TÜRK TELEKOM RAHAT KAZANDI

Türk Telekom rahat kazandı

ING Basketbol Süper Ligi‘nde Türk Telekom, OGM Ormanspor ile karşı karşıya geldi.

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Ligin 22. haftasında Türk Telekom, OGM Ormanspor ile karşılaştı. Karşılaşma sonunda Türk Telekom mücadeleden 82-64 galip ayrıldı. Alınan bu sonucun ardından Türk Telekom galibiyet serisini 11'e çıkartırken, OGM Ormanspor ise 7'de kaldı.

Mücadelede boyunca etkisini sürdüren Türk Telekom, 15 sayı farkla önde girdiği final periyodunu da 15-18 üstünlükle bitirince karşılaşmada galip gelen taraf oldu. Türk Telekom'dan  dört oyuncunun çift hanelere ulaştığı karşılaşmada MVP 8 sayı, 11 ribaund, 5 asist, 5 blok kaydederek 26 verimlilik puanına ulaşan Moustapha Fall oldu.

Türk Telekom'da karşılaşmanın en skorer ismi  14 sayı, 3 ribaund, 2 asist ile Polat Kaya olurken,  Nick Johnson 13 sayı,  6 ribaund, 6 asist ile katkıda bulundu.

OGM Ormanspor'da ise  17 sayı, 9  ribaund Jamelle Hagins en skorer isim oldu.

Haber: Sema Demet

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