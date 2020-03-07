Play – off’a kalan takımlar plaketlerini aldı

2019 – 2020 Amatör Futbol Sezonu U – 15, U – 19 ve 1. Amatör Lig’de playy – off’a kalan takımların plaket töreni gerçekleşti. Kartallar Holding’de yapılan törende Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu ve Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Vekili Hasan Kartal çok önemli açıklamalarda bulundu.
U – 15 Ligi’nde play – off’a kalan takımlar şöyle:
1.Grup
2. Grup
3. Grup
4. Grup
5. Grup
6. Grup
7. Grup
8. Grup
9. Grup
10. Grup
11.Grup
1.U19 Ligi’nde play – off’a kalan takımlar:
1. Grup
2. Grup
3. Grup
4. Grup
5. Grup
6. Grup
1.Amatör Lig’de play – off’a kalan takımlar:
1.Grup
2. Grup
3. Grup
4. Grup
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