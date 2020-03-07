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Play – off’a kalan takımlar plaketlerini aldı
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PLAY – OFF’A KALAN TAKIMLAR PLAKETLERİNİ ALDI

2019 – 2020 Amatör Futbol Sezonu U – 15, U – 19 ve 1. Amatör Lig’de playy – off’a kalan takımların plaket töreni gerçekleşti.

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2019 – 2020 Amatör Futbol Sezonu U – 15, U – 19 ve 1. Amatör Lig’de playy – off’a kalan takımların plaket töreni gerçekleşti. Kartallar Holding’de yapılan törende Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu ve Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Vekili Hasan Kartal çok önemli açıklamalarda bulundu.

 U – 15 Ligi’nde play – off’a kalan takımlar şöyle:

1.Grup

  • Yaşamkent İlker Spor
  • Bağlıca Gençlik Spor

2. Grup

  • Çubuk Spor 1959 Spor
  • Pidosan Yahyalar Spor

3. Grup

  • Ankara Batıkent Kartal Spor
  • Anadolubeyi Spor

4. Grup

  • Ankara Gazi Spor
  • 1905 Ankarakarasslan Spor

5. Grup

  • Aydınlıkevler Gençlik ve Spor
  • Hüseyin Gazi Gençlik ve Spor

6. Grup

  • Alkula Gençlik ve Spor
  • Çınar Gençlik ve Spor

7.  Grup

  • Başkent Edaş Spor
  • Boran Gençlik ve Spor

8. Grup

  • ANKA Sportif Faaliyetler Gençlik ve Spor
  • Ankara Çakırlargücü Spor

9. Grup

  • Çiğdemtepe Spor
  • Adalet Spor

10. Grup

  • Ankara Demirspor
  • Etimesgut Belediyespor

11.Grup

  • Gölbaşı Belediye Spor
  • Sincan Belediyespor

1.U19 Ligi’nde play – off’a kalan takımlar:

1. Grup

  • Başkent Edaş Spor
  • Yenidoğan Spor

2. Grup

  • Volkan Yıldırım Spor
  • Akyurt Belediye Spor

3. Grup

  • Yaşamkent İlker Spor
  • Çiğdemtepe Spor

4. Grup

  • Tarım Kredi Spor
  • Ankara Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Spor

5. Grup

  • Kavaklıdere Spor
  • Pursaklar Belediye Spor

6. Grup

  • Hacettepespor
  • Altındağ Belediyespor

1.Amatör Lig’de play – off’a kalan takımlar:

1.Grup

  • Kalecik Belediyespor
  • Site Zafer Spor

2. Grup

  • Güneş Spor
  • Bahçelievler Gençlik Spor

3. Grup

  • MTA Gençlik ve Spor
  • Sinanlı Gençlik ve Spor

4. Grup

  • Ankara Demetevler Karadenizgücü Spor
  • Yenidoğan Spor

 

 

 

 

 

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