Türk Telekom'da Muhammed Baygül ve Wiltjer'den kötü haber

Başkent ekibi, Şampiyonlar Ligi’nde karşı karşıya geldiği Beşiktaş Sompo Sigorta karşılaşmasında sakatlık yaşayan Kyle Wiltjer ve Muhammed Baygül’ün sahalardan üç dört hafta arasında uzak kalacağını açıkladı.
Türk Telekom, Darüşşafaka Tekfen karşılaşmasında sakatlık yaşayan CJ Harris’in ise önümüzdeki hafta tekrar forma giyebilmesi adına çaba sarf edildiğini ifade etti.
Wiltjer, bu sezon 38 karşılaşmada forma giyerken, 14.5 sayı, 5.4 ribaund ve 1.6 asistlik katkı sağladı.
Muhammed Baygül ise takımında 37 karşılaşmada görev alırken, 10.6 sayı, 3.8 ribaund ve 2.9 asist ortalaması yakaladı.
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