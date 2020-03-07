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Serdarcan hat-trick yaptı, Hacettepe kazandı
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SERDARCAN HAT-TRİCK YAPTI, HACETTEPE KAZANDI

Serdarcan hat-trick yaptı, Hacettepe kazandı

TFF 2. Lig'de Hacettepe Spor sahasında Şanlıurfaspor'u 5-1 mağlup etti.

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Hacettepe Spor bugün sahasında Şanlıurfaspor'u konuk etti. Başkent ekibine galibiyeti geitren golleri 15. dakikada penaltıdan 27 ve 57. dakikada Serdarcan Eralp'ın, 79. dakikada Mehmet Can Güngör ve 87. dakikada Ömürcan Artan attı. Konuk ekibin tek golünü ise 90+2'de Ali Eren Demirkol kaydetti.

Öte yandan Serdarcan Eralp, takımının ve kendinin üçüncü golünü atarak hat-trick yaptı.

Başkent ekibi 35 puanla 12. sırada yer alırken, Şanlıurfaspor son sırada bulunuyor.

Hacettepe Spor, önümzüdeki hafta Sarıyer'e konuk olacak.

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