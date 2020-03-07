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TED Ankara Kolejliler evinde kazandı
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TED ANKARA KOLEJLİLER EVİNDE KAZANDI

TED Ankara Kolejliler evinde kazandı

Voleybol 1. Lig'inde İBA Kimya TED Ankara Kolejliler, PTT Spor'u 3-1 mağlup etti.

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1. Lig'de PTT Spor'u ağırlayan İBA Kimya TED Ankara Kolejliler karşılaşmadan 3-1 galibiyetle ayrıldı.

İlk seti 25-10 önde tamamlayan TED Ankara Kolejliler, ikinci seti de 25-15 bitirdi. Üçüncü sette PTT Spor  23-25 galip gelirken, TED Ankara Kolejliler dördüncü seti 25-14 bitirirken, karşılaşma sonunda 25-14 galip geldi.

Sezonun son karşılaşmasında Japonya Büyükelçisi Sayın Akio MIYAJIMA, Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Sayın Selçuk PEHLİVANOĞLU, TED Ankara Koleji Mezunlar Derneği Başkanı Sayın Necdet AKDAŞ, Kolejli İş İnsanları Derneği Başkanı Hakan ÇINAR, TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü Başkanı Sayın Z. Kerem MAĞDENLİ ve TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri de yakından takip etti.

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