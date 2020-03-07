Aktepe'de Keçiörengücü'ne soğuk duş

Karşılaşma öncesi Başkent ekibi 34, Boluspor 18 puanda bulunuyordu.
İlk yarıda Keçiörengücü, Samet Akaydın ile net bir kafa vuruşundan faydalanamadı. Konuk ekip Boluspor 23'üncü dakikada Gökhan Sazdağı ile 1-0 öne geçti. Karşılaşmada ilk yarı Boluspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıda Keçiörengücü'nde Erdi, Bokila ve Süleyman değişiklikleri gerçekleşti.
Karşılaşmanın sonlarında Bokila ve Cem le pozisyonlara giren Keçiörengücü, beraberlik golünü bulamayınca kendi evinde 1-0 mağlup oldu.
Keçiörengücü haftayı 34 puanda tamamlarken düşme potasında ki Boluspor puanını 21'e yükseltti.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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