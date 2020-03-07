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Aktepe'de Keçiörengücü'ne soğuk duş
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AKTEPE'DE KEÇİÖRENGÜCÜ'NE SOĞUK DUŞ

Aktepe'de Keçiörengücü'ne soğuk duş

TFF 1.Lig'in 26'ncı hafta mücadelesinde Keçiörengücü, Boluspor'u ağırladı.

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Karşılaşma öncesi Başkent ekibi 34, Boluspor 18 puanda bulunuyordu.

İlk yarıda Keçiörengücü, Samet Akaydın ile net bir kafa vuruşundan faydalanamadı. Konuk ekip Boluspor 23'üncü dakikada Gökhan Sazdağı ile 1-0 öne geçti. Karşılaşmada ilk yarı Boluspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda Keçiörengücü'nde Erdi, Bokila ve Süleyman değişiklikleri gerçekleşti.

Karşılaşmanın sonlarında Bokila ve Cem le pozisyonlara giren Keçiörengücü, beraberlik golünü bulamayınca kendi evinde 1-0 mağlup oldu.

Keçiörengücü haftayı 34 puanda tamamlarken düşme potasında ki Boluspor puanını 21'e yükseltti.
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