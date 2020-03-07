Ankaragücü'nden art arda 3. mağlubiyet

Başkent ekibi, 3 puan almak için çıktığı karşılaşmadan puansız döndü. ligin ilk sezonunda sahasında konuk ettiği Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Ankaragücü, maçın ardından 9 puanla 13. sırada bulunuyordu. Bir sonraki hafta oynadığı Çaykur Rizespor karşılaşmasında 2-0 mağlup olan Başkent takımı, 9 puanla 16. sırada yer alarak düşme hattında dahil oldu.

Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından üst üste 5 maçta da galibiyet elde edemeyen Ankaragücü, 15. hafta mücadelesinde Galatasaray ile 2-2 berabere kalsada düşme hattından uzaklaşamadı.

Sezonun ikinci yarısına yeni transferler ve ardından yeni teknik direktör ile başlayan Ankaragücü, sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalmıştı.

Ankaragücü, sonrasında Yeni Malatyaspor'u 1-0, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek çıkışa geçmişti.

Başkent derbisinde Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan sarı-laciverliler, sahasında Sivasspor'a 3-0 yenilmişti. Dün akşam oynanan karşılaşmada deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Ankaragücü, art arda üçüncü mağlubiyetini aldı.