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Ankaragücü'nden art arda 3. mağlubiyet
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ANKARAGÜCÜ'NDEN ART ARDA 3. MAĞLUBİYET

Ankaragücü'nden art arda 3. mağlubiyet

Dün deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 yenilen Ankaragücü, ligde art arda üçüncü mağlubiyetini aldı.

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Başkent ekibi, 3 puan almak için çıktığı karşılaşmadan puansız döndü. ligin ilk sezonunda sahasında konuk ettiği Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Ankaragücü, maçın ardından 9 puanla 13. sırada bulunuyordu. Bir sonraki hafta oynadığı Çaykur Rizespor karşılaşmasında 2-0 mağlup olan Başkent takımı, 9 puanla 16. sırada yer alarak düşme hattında dahil oldu.

Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından üst üste 5 maçta da galibiyet elde edemeyen Ankaragücü, 15. hafta mücadelesinde Galatasaray ile 2-2 berabere kalsada düşme hattından uzaklaşamadı.

Sezonun ikinci yarısına yeni transferler ve ardından yeni teknik direktör ile başlayan Ankaragücü, sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalmıştı.

Ankaragücü, sonrasında Yeni Malatyaspor'u 1-0, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek çıkışa geçmişti.

Başkent derbisinde Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan sarı-laciverliler, sahasında Sivasspor'a 3-0 yenilmişti. Dün akşam oynanan karşılaşmada deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Ankaragücü, art arda üçüncü mağlubiyetini aldı.
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Yorgun
7 Mart 202014:10
Bir takim dusunun kisitli kadro yapisina ragmen kurtulus savasi veriyor ama nedense anlayamadigimiz bir sekilde hakem adi verilen canilere maglup ediliyor neden boyle oluyor anlamak mumkun degil her macimizda hakem faciasi yasaniyor sistemli bir bicimde Ankaragucu bu ligden dusurulmek isteniyor bunu anlamak cok zor degil ama neden hakem camiasi boyle bir tavri neden aliyor belliki bir yerden talimat aliyorlar baska izahi yok belki sezon sonunda istedikleri olacak ama allahin tokadi acidir bu tokat bu hakem denilen sahislarin bir yerinde patlayacaktir merak etmesinler bizim allahimiz var ya sizin....
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