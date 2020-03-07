Gençlerbirliği'nde Antalyaspor hazırlıkları devam

Pazartesi günü sahasında Antalyaspor ile kariı karşıya gelecek olan Başkent ekibi, sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Isınma hareketleri ve dar alanda top kapma oyunu ile başlayan antrenman son bölümde yapılan dar alanda dönüşümlü çift kale maç ile sona erdi.

Nadir Çiftçi takımdan ayrı düz koşu yaparken Erdem ve Atalay bugün takımla beraber çalıştı. Sakatlıkları devam eden Stancu, Polomat, Sefa ve Ayite antrenmanda yer almadı.

Antrenman sonunda kulüp malzemecisi Muharrem Kocaman’a oyuncular un ve yumurta sürpriziyle doğum günü kutlaması yaptı.