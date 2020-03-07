﻿
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan OGM Ormanspor'a Ceza
﻿
Site İçi Arama
﻿

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU'NDAN OGM ORMANSPOR'A CEZA

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan OGM Ormanspor'a Ceza

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan OGM Ormanspor oyuncusu Luka Babic'e 21.875,00 TL para cezası verildi.

320 Okunma

01.03.2020 tarihinde Gaziantep'te oynanan Gaziantep Basketbol- OGM Ormanspor müsabakasında hakareti nedeniyle , Orman Gençlik ve Spor Kulübü basketbolcusu Luka Babic'e Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından 21.875,00 TL para cezası verildi. 

Türkiye Basketbol Federasyonu resmi sitesinden yapılan açıklamada ;

''Orman Gençlik ve Spor Kulübü basketbolcusu Luka Babic’in, 01.03.2020 tarihinde Gaziantep’te oynanan Gaziantep Basketbol – OGM Ormanspor ING Basketbol Süper Ligi müsabakasındaki hakareti nedeniyle ve ihlalin 2019–2020 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/1. ve 31/4. maddeleri gereğince 35.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak 43.750,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 21.875,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir''

ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER
1
Ankaragücü'nden art arda 3. mağlubiyet
Gençlerbirliği'nde Antalyaspor hazırlıkları devam
Basketbolda bu hafta hangi maçlar var?
Beşiktaş karşılaşmasının kilit oyuncusu
Osmanlıspor, Akhisar deplasmanında
Orgill ve Sergen Yalçın arasında gerilim
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿