Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan OGM Ormanspor'a Ceza

01.03.2020 tarihinde Gaziantep'te oynanan Gaziantep Basketbol- OGM Ormanspor müsabakasında hakareti nedeniyle , Orman Gençlik ve Spor Kulübü basketbolcusu Luka Babic'e Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından 21.875,00 TL para cezası verildi.
Türkiye Basketbol Federasyonu resmi sitesinden yapılan açıklamada ;
''Orman Gençlik ve Spor Kulübü basketbolcusu Luka Babic’in, 01.03.2020 tarihinde Gaziantep’te oynanan Gaziantep Basketbol – OGM Ormanspor ING Basketbol Süper Ligi müsabakasındaki hakareti nedeniyle ve ihlalin 2019–2020 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/1. ve 31/4. maddeleri gereğince 35.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak 43.750,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 21.875,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir''
ifadelerine yer verildi.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.