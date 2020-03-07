Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan OGM Ormanspor'a Ceza

01.03.2020 tarihinde Gaziantep'te oynanan Gaziantep Basketbol- OGM Ormanspor müsabakasında hakareti nedeniyle , Orman Gençlik ve Spor Kulübü basketbolcusu Luka Babic'e Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından 21.875,00 TL para cezası verildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu resmi sitesinden yapılan açıklamada ;

''Orman Gençlik ve Spor Kulübü basketbolcusu Luka Babic’in, 01.03.2020 tarihinde Gaziantep’te oynanan Gaziantep Basketbol – OGM Ormanspor ING Basketbol Süper Ligi müsabakasındaki hakareti nedeniyle ve ihlalin 2019–2020 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/1. ve 31/4. maddeleri gereğince 35.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak 43.750,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 21.875,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir''

ifadelerine yer verildi.