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Basketbolda bu hafta hangi maçlar var?
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BASKETBOLDA BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

Basketbolda bu hafta hangi maçlar var?

ING Basketbol Süper Lig'inde 22. hafta heyecanı bugün oynanacak olan karşılaşmalarla başlıyor.

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Ligin 22. haftasında Başkent ekipklerinden Türk Telekom ile OGM Ormanspor bugün saat 15.15'te Arena'da karşı karşıya geliyor. 

Diğer oynanacak karşılaşmalar şu şekilde:

BUGÜN

13.00 Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

15.15 OGM Ormanspor-Türk Telekom (Ankara)

20.00 Büyükçekmece Basketbol-Bursaspor (Gazanfer Bilge)

8 MART PAZAR

13.00 Bandırma- İTÜ Basket (Teksüt Kara Ali Acar)

15.15 Beşiktaş-Fenerbahçe (BJK Akatlar)

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