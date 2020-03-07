Basketbolda bu hafta hangi maçlar var?

Ligin 22. haftasında Başkent ekipklerinden Türk Telekom ile OGM Ormanspor bugün saat 15.15'te Arena'da karşı karşıya geliyor.
Diğer oynanacak karşılaşmalar şu şekilde:
BUGÜN
13.00 Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
15.15 OGM Ormanspor-Türk Telekom (Ankara)
20.00 Büyükçekmece Basketbol-Bursaspor (Gazanfer Bilge)
8 MART PAZAR
13.00 Bandırma- İTÜ Basket (Teksüt Kara Ali Acar)
15.15 Beşiktaş-Fenerbahçe (BJK Akatlar)
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.