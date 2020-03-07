Beşiktaş karşılaşmasının kilit oyuncusu

Süper Lig'in 25. haftasında dün Ankaragücü, deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş'tan Atiba’ya ilk yarıda penaltıyı yapan oyuncu olan Faty, ikinci yarıda ise çok net bir fırsatı elinden kaçırdı. Karşılaşmanın 76. dakikasında kaleciyle karşı karşıya pozisyonda kötü bir vuruş sergileyen oyuncu, gol fırsatını değerlendiremedi. Kaçan golden sonra Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay da kenarda büyük üzüntü duydu.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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