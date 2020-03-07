Osmanlıspor, Akhisar deplasmanında

Başkent ekibi, deplasmanda yarın saat 16.30'da Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek. Osmanlıspor, 3 puan alarak düşme hattından biraz olsun uzaklaşmayı hedefliyor.

Osmanlıspor, sahasında Karagümrük ile 1-1 berabere kalırken, rakip Akhisarspor ise Eskişehirspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etmişti.

Başkent temsilcisi 22 puanla 15. sırada yer alırken, Akhisarspor ise 38 puanla 7. sırada bulunuyor.

Osmanlıspor'un kalan maçlarına baktığımızda, sonraki iki iç saha karşılaşmasında Eskişehirspor ve Giresunspor'u konuk edecek. Deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştıktan sonra sahasında Erzurumspor'u ağırlayacak. 31. haftada Altay'a konuk olduktan sonra 32. haftada Ümraniyespor ile karşılaşacak. Başkent ekibi İstanbulspor ve Balıkesirspor karşılaşmaları ile sezonu tamamlamış olacak.