Orgill ve Sergen Yalçın arasında gerilim

Süper Lig'in 25. hafta açılış karşılaşmasında dün akşam Ankaragücü, deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısında Orgill ve Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın arasında gerginlik yaşandı. Maçın 21. dakikasında Orgill, taç çizgisi kenarında N'Koudou'ya faul yaptı. Futbolcu, kendisine tepkide bulunan Sergen Yalçın'a karşılık verince ortam bir anda gerildi. Karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler, Orgill ve Sergen Yalçın'a sarı kart gösterdi.