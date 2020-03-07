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Orgill ve Sergen Yalçın arasında gerilim
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ORGİLL VE SERGEN YALÇIN ARASINDA GERİLİM

Orgill ve Sergen Yalçın arasında gerilim

Dün akşam oynanan Beşiktaş-Ankaragücü karşılaşmasında Orgill ve Sergen Yalçın arasında gerginlik meydana geldi.

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Süper Lig'in 25. hafta açılış karşılaşmasında dün akşam Ankaragücü, deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısında Orgill  ve Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın arasında gerginlik yaşandı. Maçın 21. dakikasında Orgill, taç çizgisi kenarında N'Koudou'ya faul yaptı. Futbolcu, kendisine tepkide bulunan Sergen Yalçın'a karşılık verince ortam bir anda gerildi. Karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler, Orgill ve Sergen Yalçın'a sarı kart gösterdi. 

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