Sedat Ağçay: Karius bile diyor ki...

Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmasında Ankaragücü, deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın en çok konuşulanları arasında Sedat Ağçay'ın yaşadığı pozisyon oldu. Karşılaşmanın 38. dakikasında Sedat, ceza sahası içinde kaleci Karius'u geçerken yerde kaldı. Mücadeleyi yöneten hakem Arda Kardeşler, aldatmaya yönelik hareketten Sedat Ağçay'a sarı kart gösterdi. Arda Kardeşler'e yoğun itirazda bulunsa da onuç değişmedi ve VAR odasından da izleme önerisi teklif edilmedi. Tüm bunların ardından Sedat Ağçay, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Sedat Ağçay, "Böyle maç yönetilmez. Karius bile diyor ki, 'Sana neden sarı kart verdi?' 'Penaltıyla ilgili bir şey diyemem ama sana nasıl sarı kart verdi' diyor. Vallahi çok sinirliyim" şeklinde konuştu.