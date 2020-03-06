Fatih Mert: 4.5 aydır hiç konuşmadım ama!

Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan MKE Ankaragücü’nün başkanı Fatih Mert maç sonu penaltı pozisyonun değerlendirdi.
Mert hakem; "VAR'a gidemedi ve penaltıya gidemedi" dedi.
Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "Maçın başında penaltı golüyle 1-0 geriye düştük. Daha sonra takımımız dengeyi sağladı. Sedat'ın düşürüldüğü pozisyonda hakem VAR'a gidemedi ve penaltıya gidemedi. Sivas maçında 10 kişi oynamak zorunda kalmıştık. Ne şartlarda buraya geldiğimizi herkes biliyor. 4.5 aydır hiç konuşmadım ama bilmiyorum Türkiye'de konuşmak mı gerekiyor?
Ben vicdan diyorum. Devre arasında hakem camiasından güvendiğim insanlara sordum, penaltı dediler. Bugün futbolcularımız 5-6 sarı kart gördü. Burada bir yaşam mücadelesi veriyor bu kulüp. Bizi bu kadar kolay harcamayın lütfen." dedi.
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