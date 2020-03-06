Akçay: 35 puanı kümede kalacak puan olarak görüyoruz

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Bence kötü değiliz. Her geçen gün üstüne koyuyoruz ama geçmiş olsun denilmesi bizi üzüyor. Tebrikler denilmesini sağlamalıyız. Çünkü buna ihtiyaç var. Maçların sayısı çok azaldı. Puan almak zorundayız. Bunu ensemizde hissediyoruz. Çocukların verdiği mücadeleyi küçümseyemeyiz. Maçın bazı kırılma anları oldu, beraberliği sağlayabileceğimiz zamanlar oldu. Bazı şeyler değişebilirdi belki. Taraftarlarımıza ve bizi destekleyenlere 3 puan hediye etmek isterdik ama olmadı. Ayakta durmaya devam edeceğiz ve mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Performans olarak sadece Gençlerbirliği maçında düşüş yaşadık. Sivasspor ve Beşiktaş maçlarında toparladık. Ama sonuç açısından başarılı olamadık. Saha içinde üretmeye çalıştık. Elimizden gelenin en iyisini yaptık ama sonucu değiştiremedik. 35 puanı kümede kalacak puan olarak görüyoruz. Alt sıralardaki takımların kendi aralarında oynayacağı maçlarda belirleyici olacak. 35-36 puanı bulmalıyız" açıklamalarını yaptı.
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