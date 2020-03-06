﻿
Mustafa Reşit Akçay görevi bıraktı mı?
﻿
Site İçi Arama
﻿

MUSTAFA REŞİT AKÇAY GÖREVİ BIRAKTI MI?

Mustafa Reşit Akçay görevi bıraktı mı?

Deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 yenilen Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın yayıncı kuruluşa verdiği fotoğraf kafaları karıştırdı.

2104 Okunma

2 haftadır kazanamayan Ankaragücü, deplasmanda Beşiktaş karşısında da 3 puana hasretini dindiremedi.

Mustafa Reşit Akçay'ın göreve başlaması ile iyi bir seri yakalayan Ankaragücü; Kasımpaşa beraberliği ardından deplasmanda Yeni Malayaspor'u ve evinde Fenerbahçe'yi yenmişti. Önce Gençlerbirliği ardından Sivasspor yenilgisi ile küme düşme potasından kurtulamayan Ankaragücü, Beşiktaş yenilgisi ile işini iyice zora soktu.

Üç haftalık süreçte en çok tartışılan isim ise teknik direktör Mustafa Reşit Akçay oldu. Hem alınan kötü skorlar hem de yaptığı açıklamalar ile tepkileri üzerine çeken Akçay'ın maç sırasında taktığı Ankaragücü şapkasını yayıncı kuruluşa verdiği açıklama öncesi değiştirmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Akçay yaptığı açıklamada istifadan bahsetmese de haftalardır hem maçta hem de basın toplantılarında Ankaragücü şapkasını çıkarmamış olması akıllara "Görevi bırakıyor mu?" sorusunu getirdi.

MAÇ ÖNCESİ

MAÇ SONRASI

  • KLASSPOR ÖZEL HABER
Mustafa Reşit Akçay, Beşiktaş yenilgisi sonrası ne dedi?
Fatih Mert: 4.5 aydır hiç konuşmadım ama!
Akçay: 35 puanı kümede kalacak puan olarak görüyoruz
Mİchalak ve Orgill: Kötü oynamadık
1
Beşiktaş 2-1 MKE Ankaragücü
Ankaragücü'nde İlk 11'de 3 değişiklik
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿