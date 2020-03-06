Mustafa Reşit Akçay görevi bıraktı mı?

2 haftadır kazanamayan Ankaragücü, deplasmanda Beşiktaş karşısında da 3 puana hasretini dindiremedi.
Mustafa Reşit Akçay'ın göreve başlaması ile iyi bir seri yakalayan Ankaragücü; Kasımpaşa beraberliği ardından deplasmanda Yeni Malayaspor'u ve evinde Fenerbahçe'yi yenmişti. Önce Gençlerbirliği ardından Sivasspor yenilgisi ile küme düşme potasından kurtulamayan Ankaragücü, Beşiktaş yenilgisi ile işini iyice zora soktu.
Üç haftalık süreçte en çok tartışılan isim ise teknik direktör Mustafa Reşit Akçay oldu. Hem alınan kötü skorlar hem de yaptığı açıklamalar ile tepkileri üzerine çeken Akçay'ın maç sırasında taktığı Ankaragücü şapkasını yayıncı kuruluşa verdiği açıklama öncesi değiştirmesi ise dikkatlerden kaçmadı.
Akçay yaptığı açıklamada istifadan bahsetmese de haftalardır hem maçta hem de basın toplantılarında Ankaragücü şapkasını çıkarmamış olması akıllara "Görevi bırakıyor mu?" sorusunu getirdi.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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