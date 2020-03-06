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Mİchalak ve Orgill: Kötü oynamadık
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MİCHALAK VE ORGİLL: KÖTÜ OYNAMADIK

Mİchalak ve Orgill: Kötü oynamadık

Ankaragücü, Süper Lig'in 25. hafta açılış maçında Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Sarı lacivertli futbolcular mağlubiyet sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı.

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Ankaragücü, İstanbul'da Beşiktaş'a 2-1 mağlup olarak üst üste 3'üncü mağlubiyetini aldı. Karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa Ankaragüçlü futbolcular açıklamalarda bulundu. 

MİCHALAK: KÖTÜ OYNAMADIK

Konrad Michalak, mağlubiyetle ilgili olarak "Gerçekten bugün ki yenilgi için üzgünüz, iyi oynadık, kötü de oynamadık, maçın hakkı bu değildi, en azından 1 puanla ayrılabilirdik, iyi bir takıma sahibiz. Puan alamadık. Bir şekilde ayağa kalkıp maçlar kazanmamız gerekiyor. Ligde kalmaya ihtiyacımız var, sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi. 

ORGİLL: PENALTI İLE MENTAL OLARAK GERİYE DÜŞTÜK 

Orgill ise, Beşiktaş maçı sonrası "Bugün, şanssızdık. Maça iyi başladığımızı söyleyebilirim. Penaltı ile mental olarak geriye düştük. Oyunu domine etmeye çalıştık. Beşiktaş ile başabaş mücadele etmeye çalıştık. Fakat golü bulamadık. Beşiktaş'tan kötü değildik, fakat golü bulamadık. Birkaç tane gol pozisyonu yakaladık fakat gole çeviremedik" ifadelerini kullandı. 

 

 

 

 
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