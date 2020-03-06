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Beşiktaş 2-1 MKE Ankaragücü
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BEŞİKTAŞ 2-1 MKE ANKARAGÜCÜ

Beşiktaş 2-1 MKE Ankaragücü

Süper Lig'de 25. hafta açılış maçında Ankaragücü, deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu.

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Süper Lig'de 25. hafta açılış maçında Başkent ekibi MKE Ankaragücü, Vodafone Park'ta Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu ve üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 6'ncı dakikada penaltıdan Burak Yılmaz ve 88'de Adem Ljacic atarken, MKE Ankaragücü'nün tek golü 90+3'de penaltıdan İlhan Parlak'tan geldi. Beşiktaş, bu galibiyetle puanını 43'e yükseltirken, Ankaragücü ise 20 puanda kaldı.  Ankaragücü bu mağlubiyetle beraber İstanbul'da karşılaştığı Beşiktaş'a karşı 31 maçta 30'uncu mağlubiyetini aldı. 

 
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Td
6 Mart 202022:41
Malesef su guzel mucadeleyi de yine sacma sapan kaybettik. Ben aciyorum oyuncularin emeklerine. Macin basinda golu yemissin. Sonra iyunu dengeleyip basa bas mucadele etmissin. 1-0 gwridwsin. Gol bulman Lazim. Nerdeyse mac bitecek kenardan mudahale yok. Bazi oyuncular yoeulmus. Alsana saba yi biraz daha erken. Td sadece seyrediyor. Yazik.
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