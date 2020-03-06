Beşiktaş 2-1 MKE Ankaragücü

Süper Lig'de 25. hafta açılış maçında Başkent ekibi MKE Ankaragücü, Vodafone Park'ta Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu ve üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 6'ncı dakikada penaltıdan Burak Yılmaz ve 88'de Adem Ljacic atarken, MKE Ankaragücü'nün tek golü 90+3'de penaltıdan İlhan Parlak'tan geldi. Beşiktaş, bu galibiyetle puanını 43'e yükseltirken, Ankaragücü ise 20 puanda kaldı. Ankaragücü bu mağlubiyetle beraber İstanbul'da karşılaştığı Beşiktaş'a karşı 31 maçta 30'uncu mağlubiyetini aldı.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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