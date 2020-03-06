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Ankaragücü'nde İlk 11'de 3 değişiklik
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ANKARAGÜCÜ'NDE İLK 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK

Ankaragücü'nde İlk 11'de 3 değişiklik

Süper Lig'in 25'inci haftasının açılış maçında Beşiktaş, sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Maç kadroları belli oldu... Ankaragücü'nde geçen haftaya göre 3 değişiklik var...

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Beşiktaş - MKE Ankaragücü maçı kadroları belli oldu. Ankaragücü'nde geçtiğimiz hafta Sivasspor maçı kadrosundan 3 değişiklik bulunuyor. Pinto kadroda yer almazken, Cebrail yerine Atilla oynuyor. Kırmızı kart cezalısı Stanojevic ve bugün kulübede başlayacak Saba yerine Sedat ve Faty ilk 11'de kendilerine yer buldu.   

İlk 11'ler şu şekilde; 

BEŞİKTAŞ: Karius, Lens, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Boyd, Boateng, N'Koudou, Burak Yılmaz.
TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

MKE ANKARAGÜCÜ: Ricardo, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Atila, Sedat, Faty, Lukasik, Michalak, Orgill, Rodrigues.
​TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Reşit Akçay

HABER: MERT DOKUZOĞLU 
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