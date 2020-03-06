Oktay Derelioğlu dönemi sona erdi

TFF 2.Lig'de yer alan Ankara ekibi Bakspor'da Teknik Direktör Oktay Derelioğlu, görevinden ayrıldı. Son 2 maçta mağlubiyet alan Bakspor, Beyaz Grupta 25 maçta 25 puanla 16'ncı sırada yer alıyor. Amedspor'un 3, Kırklarelispor'un 4 puan gerisinde olan Bakspor, Oktay Derelioğlu yönetiminde 8 maça çıktı. Derelioğlu yönetiminde ki Bakspor, 8 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik, 3 galibiyet elde ederek 10 puan topladı. Bu karşılaşmalarda Bakspor 14 gol kaydederken, kalesinde 16 gol gördü.
HABER: MERT DOKUZOĞLU
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