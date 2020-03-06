Keçiörengücü'nden Anlamlı Hareket

Keçiörengücü TSK Güçlendirme Vakfı'na yapmış olduğu 400 bin TL'lik bağışa, TSK Güçlendirme Vakfı Altın madalya ve Berat belgesi ile karşılık vererek jest yaptı.
Berat belgesi ve madalya Gn. Md.V. Sadık PİYADE tarafından takdim edilirken, TSK Güçlendirme Vakfı Twitter hesabından paylaştığı gönderide, "Keçiörengücü Spor Kulübü’ne, Vakfımıza yapmış olduğu 400.000 TL’lik bağışına karşılık Altın Madalya ve Berat belgesi Gn. Md.V. Sadık PİYADE tarafından takdim edilmiştir. Vakıf olarak şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerine yer verdi.
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