Ankaragücü çubuklu ile sahada

Karşılaşmaya saatler kala Beşiktaş'ın bu sezon Sivasspor'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı sağ bek Duoglas'ın Ankaragücü maçı öncesi sakatlığı sebebi ile sezonu kapattığı öğrenildi. Siyah beyazlılarda ayrıca Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta sakatlanan ve sağ üst arka (biceps femoris) adalesinde 1. derece kas zorlanması tespit edilen Gökhan Gönül, MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekipte henüz hazır olmayan Dorukhan Toköz de karşılaşmada görev alamayacak.
Öte yandan iki takım arasında geride kalan 101 maçta Beşiktaş 68, başkent ekibi 8 galibiyet aldı, 25 karşılaşmada da taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Lig maçlarında siyah-beyazlıların attığı 188 gole, sarı-lacivertliler 67 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan müsabaka golsüz sona erdi.
Ankaragücü, karşılaşmada çubuklu forma ile sahada yer alacak.
Karşılaşma öncesi Başkent ekibinin soyunma odası da hazır hale geldi.
HABER: MERT DOKUZOĞLU
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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