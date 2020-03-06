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BASKETBOLDA ANKARA DERBİSİ

Basketbolda Ankara Derbisi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftası Ormanspor ile Türk Telekom derbisine sahne olacak.

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Basketbolda derbi rüzgarı esecek. Ankara'nın iki köklü takımı Ormanspor ile Türk Telekom yarın kozlarını paylaşacaklar. Bir yanda play off iddiasını sürdürmek isteyen Türk Telekom, diğer yanda alt sıralardan kurtulamak isteyen Ormanspor yarın saat 15:15'te Ankara Arena'da karşılacaklar. 

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Gaziantep Basketbol Kulübü'ne yenilen Ormanspor bu maçtan galip ayrılarak hem yara sarmak hemde üst sıralara tırmanmak isteyecek. Bir diğer Ankara temsilcisi Türk Telekom ise Pınar Karşıyaka mağlubiyetinin ardından bu maçtan galip ayrılıp playoff şansını sürdürmeyi arzulayacak.

Karşılaşma öncesi Ormanspor 28 puanla 13. sırada bulunurken rakibi Türk Telekom ise 31 puanla 9. sırada bulunuyor.

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