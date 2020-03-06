Mehmet Ak'tan Şekerspor ve Ankara Demirspor değerlendirmesi

Spor Ankara'nın konuğu olan Teknik Direktör Mehmet Ak, teknik adamlık kariyeri, Şekerspor ve Ankara Demirspor hakkında, "Ankara ve Gazi Üniversitesi'nin spora yaptığı katkılar ortada ve birçok teknik adam buralarda yetişti. Türkiye'nin en genç pro lisansına sahip Teknik Direktörüm. 26 yaşında profesyonel liglerde görev yaptım. Geriye dönük bakınca 17 yıl geçmiş ve 17 yılda 18 farklı spor kulübünde değişik kategorilerde teknik adamlık yaptım. Sportif Direktörlükten, Altyapı koordinatörlüğüne kadar görev yaptım. İlk görevime Şekerspor'da başladım. Şekerspor diyince Celal Kıprızlı hocam, Şekerspor ile özdeşleşmiş bir hocadır. Başkentin en renkli futbol adamlarındandır. 2004 yılında tek bir antetli kağıdı yokken KC Grup kulübü satın aldı ve 3. Lig'de o sezon şampiyon oldular. Gelişmiş bir altyapı modeli uyguladılar. Kulüp 2. Lig'e çıkınca stadyum ve altyapı konusunda atılımlar yaptı. 6 çim sahanın yan yana olduğu 60 sporcunun bir arada kalacağı kamp tesisini ve spor komplekslerini oluşturdular. O yapı Ankara'ya bir değer kazandırdı. Daha sonra yanlış organizasyonlar neticesinde kulüp Turanspor adı altında kapandı ve tarih sahnesinden silindi. Şekerspor ve Petrol Ofisi Ankara'da kültürdür ve yaşatılması lazım bu kulüplerin. Ankara Demirspor gibi köklü bir kulüpte de çalışma fırsatı yakaladım 2013 yılında. Çok zor bir dönemde, amatöre düşme tehlikesi varken Ankara Demirspor'u ligde tutarak tarih sahnesinden silinmekten kurtardık. Ankara Demirspor, tescil edilmese bile profesyonel liglerde şampiyonluğu bulunan bir kulüp. Bu benim için bir şeref oldu" açıklamalarında bulundu.

HABER: MERT DOKUZOĞLU