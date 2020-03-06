Ankaragücü'nün Rakibinde Önemli Eksik

Beşiktaş'ın bu sezon Sivasspor'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı sağ bek Duoglas'ın Ankaragücü maçı öncesi sakatlığı sebebi ile sezonu kapattığı öğrenildi.

Dün yapılan antrenmanda sol uyruk ön adele bölgesinde ileri derecede yırtık tespit edilen oyuncunun bu akşamki Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada "Futbol Takımımızın 5 Mart Perşembe günü yaptığı antrenmanda sakatlanan futbolcumuz Douglas Santos’un yapılan muayene ve Acıbadem Hastanesi’nde çekilen MR sonucuna göre; sol uyluk ön adale bölgesinde (rectus femoris’de grade 3B zorlanma) ileri düzey yırtık tespit edilmiştir. Sakatlığı sebebiyle sezonun kalan bölümünde formamızı giyemeyecek olan Douglas Santos’un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.