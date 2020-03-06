Maça Çeyrek Kala bugün 20:00'da

MKE Ankaragücü – Sivasspor maçında neler yaşandı? Mağlubiyetin perde arkasında neler var? M.Reşit Akçay neler dedi? Ankaragücü, Beşiktaş deplasmanından puanla ayrılabilecek mi? Gençlerbirliği, Galatasaray deplasmanından mağlup döndü. Hamza Hamzaoğlu’nun öğrencileri Pazar günü oynanacak Antalyaspor maçından nasıl bir skorla dönecek? Osmanlıspor’u Akhisar maçında neler bekliyor? Keçiörengücü evinde Boluspor’u ağırlıyor. Keçiörengücü Play-off potasında kalabilecek mi? Hepsi ve daha fazlası bu akşam Maça Çeyrek Kala'da... Sakın kaçırmayın...

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