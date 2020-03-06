﻿
Maça Çeyrek Kala bugün 20:00'da
﻿
Site İçi Arama
﻿

MAÇA ÇEYREK KALA BUGÜN 20:00'DA

Klasspor Tv ekranlarında her Cuma akşamı yayınlanan Maça Çeyrek Kala'da Beşiktaş-Ankaragücü, Gençlerbirliği-Antalyaspor, Akhisar-Osmanlıspor ve Keçiörengücü-Boluspor maçları saat 20:00'da konuşuluyor.

265 Okunma

MKE Ankaragücü – Sivasspor maçında neler yaşandı? Mağlubiyetin perde arkasında neler var? M.Reşit Akçay neler dedi? Ankaragücü, Beşiktaş deplasmanından puanla ayrılabilecek mi? Gençlerbirliği, Galatasaray deplasmanından mağlup döndü. Hamza Hamzaoğlu’nun öğrencileri Pazar günü oynanacak Antalyaspor maçından nasıl bir skorla dönecek? Osmanlıspor’u Akhisar maçında neler bekliyor? Keçiörengücü evinde Boluspor’u ağırlıyor. Keçiörengücü Play-off potasında kalabilecek mi? Hepsi ve daha fazlası bu akşam Maça Çeyrek Kala'da... Sakın kaçırmayın...

LÜTFEN KANALIMIZA ABONE OLARAK BİZİ DESTEKLEYİNİZ.

https://goo.gl/XaPmpu Türkiye'nin ilk İnternet Spor Televizyonu Klasspor TV'nin Youtube hesabını takip ederek bize destek olabilirsiniz. Web Sitemiz: http://www.klasspor.tv Facebook Adresimiz : https://www.facebook.com/KlassporTV/ Twitter Adresimiz: https://www.twitter.com/KlassporTV/ İnstagram Adresimiz: https://www.instagram.com/KlassporTV/

 
Ankaragücü'nde İlk 11'de 3 değişiklik
Oktay Derelioğlu dönemi sona erdi
Keçiörengücü'nden Anlamlı Hareket
Ankaragücü çubuklu ile sahada
Basketbolda Ankara Derbisi
Mehmet Ak'tan Şekerspor ve Ankara Demirspor değerlendirmesi
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿