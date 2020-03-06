﻿
Keçiörengücü Çıkışa Geçmek İstiyor
﻿
Site İçi Arama
﻿

KEÇİÖRENGÜCÜ ÇIKIŞA GEÇMEK İSTİYOR

Keçiörengücü Çıkışa Geçmek İstiyor

TFF 1.Lig'in ikinci devresinde aradığını bulamayan Keçiörengücü evinde Boluspor'u konuk edecek.

270 Okunma

TFF 1.Lig'de aldığı kötü sonuçların ardından 9'uncu sıraya kadar gerileyen Keçiörengücü bu hafta evinde oynayacağı Boluspor maçı İle kötü gidişata dur demeye çalışacak. Ligde ilk yarıyı 5. sırada bitiren mor beyazlılar ikinci devrede çıktığı 8 maçta 4 mağlubiyet 3 beraberlik ve 1 galibiyet alarak adeta kabus yaşıyor. Boluspor maçı öncesi 34 puanla 9. sırada bulunan Ankara temsilcisi bu maçtan galip ayrılarak playoff iddiasını sürdürmek isteyecek.

Geçtiğimiz hafta Giresunspor'a 2-0 ile boyun eğen Boluspor ise 18 puanla düşme hattının 16. basamağında bulunuyor. Ligde kalmak için bu maça mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak olan kırmızı beyazlılar bu maçı kazanıp düşme hattından uzaklaşmayı hedefleyecek.

Keçiörengücü'nde İshak Çakmak, Uğur Utlu, Dialiba ve Madinda bu maçta sarı kart görmeleri taktirde bir sonraki hafta oynanacak olan Giresunspor maçında takımlarını yalnız bırakacaklar. Rakip Boluspor'da ise Gökhan Sazdağı ile Delarge kart sınırında bulunuyor. İki oyuncu kart görmeleri durumunda haftaya oynacakları Adanaspor maçında forma giyemeyecekler. Boluspor'da ayrıca sakatlığı bulunan Poepon ise bu müsabakada forma giyemeyecek oyuncular arasında

Düşme hattı ile Playoff hattını yakından ilgilendiren ve büyük heyecana sahne olacak maçta hakem Bülent Birincioğlu düdük çalacak. Saat 14:00'te başlayacak maç Aktepe Stadı'nda oynanacak.
Keçiörengücü'nden Anlamlı Hareket
Maça Çeyrek Kala bugün 20:00'da
Tahiroğlu: 400 bin TL bağış yapacağız
Serkan Özbalta: Play-off potası için çok önemli bir maçtı
Haftanın Nabzı bugün 20:00'da
Maça Çeyrek Kala bugün 20:00'da
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿