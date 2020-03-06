Keçiörengücü Çıkışa Geçmek İstiyor

TFF 1.Lig'de aldığı kötü sonuçların ardından 9'uncu sıraya kadar gerileyen Keçiörengücü bu hafta evinde oynayacağı Boluspor maçı İle kötü gidişata dur demeye çalışacak. Ligde ilk yarıyı 5. sırada bitiren mor beyazlılar ikinci devrede çıktığı 8 maçta 4 mağlubiyet 3 beraberlik ve 1 galibiyet alarak adeta kabus yaşıyor. Boluspor maçı öncesi 34 puanla 9. sırada bulunan Ankara temsilcisi bu maçtan galip ayrılarak playoff iddiasını sürdürmek isteyecek.

Geçtiğimiz hafta Giresunspor'a 2-0 ile boyun eğen Boluspor ise 18 puanla düşme hattının 16. basamağında bulunuyor. Ligde kalmak için bu maça mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak olan kırmızı beyazlılar bu maçı kazanıp düşme hattından uzaklaşmayı hedefleyecek.

Keçiörengücü'nde İshak Çakmak, Uğur Utlu, Dialiba ve Madinda bu maçta sarı kart görmeleri taktirde bir sonraki hafta oynanacak olan Giresunspor maçında takımlarını yalnız bırakacaklar. Rakip Boluspor'da ise Gökhan Sazdağı ile Delarge kart sınırında bulunuyor. İki oyuncu kart görmeleri durumunda haftaya oynacakları Adanaspor maçında forma giyemeyecekler. Boluspor'da ayrıca sakatlığı bulunan Poepon ise bu müsabakada forma giyemeyecek oyuncular arasında

Düşme hattı ile Playoff hattını yakından ilgilendiren ve büyük heyecana sahne olacak maçta hakem Bülent Birincioğlu düdük çalacak. Saat 14:00'te başlayacak maç Aktepe Stadı'nda oynanacak.