İki takımda 8 eksik

Fraport-TAV Antalyaspor hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği günü sabah saatlerinde yaptığı taktik çalışma ile geçirdi. Isınma hareketleri ve dar alanda top kapma oyunu ile başlayan antrenman daha sonra dar alanda yapılan taktik çift kale maç ile noktalandı. Erdem ve Atalay fizyoterapist eşliğinde çalışırken, Nadir takımdan ayrı düz koşu yaptı. Polomat, Sefa, Ayite ve Stancu antrenmana katılmadı. Arda bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Bugün yapılan antrenmanı Muradiye Sevgi Koleji öğrencileri de izledi. Antrenman öncesinde futbolcularla bir araya gelen öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi.

RAKİPTE DE 4 EKSİK

Fraport TAV Antalyaspor'un Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği karşılaşmasında Celustka kart cezası, Bahadır Öztürk, Nazım Sangare, Yekta Kurtuluş ise sakatlığından dolayı forma giyemeyecek. Kırmızı beyazlılar ligde oynadıkları son 6 karşılaşmada mağlup olmadı.

HABER: MERT DOKUZOĞLU