﻿
İki takımda 8 eksik
﻿
Site İçi Arama
﻿

İKİ TAKIMDA 8 EKSİK

İki takımda 8 eksik

Gençlerbirliği'nde Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesinde 4 önemli futbolcu bugün yapılan antrenmana katılmadı.

461 Okunma

Fraport-TAV Antalyaspor hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği günü sabah saatlerinde yaptığı taktik çalışma ile geçirdi. Isınma hareketleri ve dar alanda top kapma oyunu ile başlayan antrenman daha sonra dar alanda yapılan taktik çift kale maç ile noktalandı. Erdem ve Atalay fizyoterapist eşliğinde çalışırken, Nadir takımdan ayrı düz koşu yaptı. Polomat, Sefa, Ayite ve Stancu antrenmana katılmadı. Arda bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.  Bugün yapılan antrenmanı Muradiye Sevgi Koleji öğrencileri de izledi. Antrenman öncesinde futbolcularla bir araya gelen öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi.  

RAKİPTE DE 4 EKSİK 

Fraport TAV Antalyaspor'un Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği karşılaşmasında Celustka kart cezası, Bahadır Öztürk, Nazım Sangare, Yekta Kurtuluş ise sakatlığından dolayı forma giyemeyecek. Kırmızı beyazlılar ligde oynadıkları son 6 karşılaşmada mağlup olmadı. 

HABER: MERT DOKUZOĞLU 

 
Maça Çeyrek Kala bugün 20:00'da
İlker Karakaş: Formaya talibim
Hamza Hamzaoğlu: Oldukça fazla sakatlığımız var
Güçlü Yorum'da Celal Kıprızlı sezonu değerlendirdi
1
Gençlerbirliği revire döndü
Gençlerbirliği, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿