Halkbank İzmir'de zorlu sınavda

Uzun süre sonra tüm hafta çalışma imkanı Başkent ekibinin deneyimli pasör çaprazı Metin Toy, maçın önemini bildiklerini, buna göre hazırlandıklarını ve sahada da bu bilinçle oynayacaklarını söyledi.

Toy, “Bildiğiniz gibi, bir galibiyet serisi yakaladık. Bu serinin bir anlam taşıması adına Arkas Spor’u da İzmir’de mağlup etmemiz gerekiyor” diyen Metin Toy, şöyle devam etti:

“Alacağımız bir galibiyetin iki anlamı var. Birincisi, sıralamada bizi yukarıya taşıyacak bir sonuç olur. Sıralamada bir adım yukarı çıkmak, playoff etabında ilerleyişimizi daha da olanaklı kılacaktır. İkincisi de moral motivasyon olarak takımı yukarı çıkaracaktır ki, bu da bizi güçlendirecek bir başka etkendir.”

Bu önemli mücadeleye takım olarak iyi hazırlandıklarını ifade eden milli pasör çaprazı, takım motivasyonunun üst düzeyde olduğunu dile getirdi. Rakip Arkas Spor’un Avrupa Kupası maçından yorgun olacağını tahmin ettiğini ifade eden Toy, “Ama onlar çok güçlü ve saygıyı hak ediyorlar. İki iyi takım karşılaşacak ve zor bir maç olacak. Takımıma güveniyorum. Sahada her oyuncu üzerine düşeni yapacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.

ARKAS SPOR - HALKBANK MAÇI CUMARTESİ

Öte yandan, haftanın en önemli maçlarından biri olma özelliği taşıyan Arkas Spor-Halkbank karşılaşması, yarın (7 Mart Cumartesi) Atatürk Vestel Venüs Spor Kompleksinde yapılacak. Cihat Küçükboyacı-Arzu Emiroğlu hakım ikilisinin yöneteceği mücadele saat 17:00’de başlayacak ve TRT Spor 2’den naklen yayınlanacak.