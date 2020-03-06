Osmanlıspor'da kritik sınav öncesi 2 eksik

TFF 1. Lig’in 26'ncı haftasında Pazar günü deplasmanda Akhisarspor’a konuk olacak olan mor-sarılılar bu maçın taktiklerini çalışmaya başladı. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde kulübün Batıkent Tesisleri’nde yapılan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma koşusuyla başlayan antrenman, ısınma ve koordinasyona yönelik pas çalışmasıyla devam etti. Daha sonra saha kenarına kurulu istasyonlarda çabukluk çalışması yapan oyuncular 5’e 2 top kapma oyununa geçti. Antrenmanın ikinci bölümünde yarı sahada ve tam sahada taktik ağırlıklı çalışma yapan mor-sarılılar antrenmanı sonlandırdı. Antrenmana tedavileri devam eden Tugay Kacar ve Barış Zeren katılmazken bu oyuncular takımdan ayrı koşu yaptı.