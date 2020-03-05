Spor Toto yarı finalde rakibini bekliyor

CEV Challenge Kupası'nda Başkent ekibi, çeyrek final 2'nci karşılaşmasında deplasmanda VK CEZ Karlovarsko takımına 25-21, 31-33, 25-21 ve 25-23'lük setlerle 3-1 yenildi.
Ankara'da oynanan ilk maçta Spor Toto'nun 3-0 galip gelmesinden dolayı mücadele altın sete taşındı. Yarı finale yükselecek takımın belli olacağı altın sette rakibini 15-12'lik skorla yenen Spor Toto, tarihinde ilk kez adını yarı finale yazdırmayı başardı.
Başkent ekibinde Nascimento 23, Williams 19, Bruno 15 ve Sercan Yüksel 12 sayılık performanslarıyla dikkat çeken oyuncular oldu. Spor Toto, yarı finalde ise; Rennes Volley 35 (Fransa) - Montpellier Castelnau UC (Fransa) eşleşmesinde galip gelenle karşı karşıya gelecek.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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